Erdinç Sözer: “İstediğimiz sonucu alamadık, bunu böyle kabul etmemiz gerekir”

Galibiyet için geldik, ilk yarım saat zorlandık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık” dedi.

Konyaspor ile berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir mücadele olduğunu dile getiren Sözer, “Bizim için önemli bir maçtı. Galibiyet için geldik, ilk yarım saat zorlandık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Gerçekten zorlandık, parselasyonumuz iyi değildi. Konya çok mücadele verdi, kuvvetli oynadı ve her topu çıkarmaya çalıştı. Biz ama oyunumuza devam ettik. Pozisyonları çıkarmaya çalıştık. Son anda bir tane pozisyon geldi. Değerlendirsek belki de galibiyetle bitirecektik. Ama maçı bir iki pozisyonda da verebilirdik. Sonuçta berabere bitirdik. Ama istediğimiz sonucu alamadık, bunu böyle kabul etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.