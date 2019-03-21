İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdoğan'dan ‘Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte ‘Bir aşk hikayesi’ şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki mitinginin hemen başlangıcında toplanan kalabalıkla birlikte ‘Bir aşk hikayesi' şarkısını söyledi.


Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eti Fabrikası'nı ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Buradan miting için Vilayet meydanına geçen Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Burada halkı selamlayan Erdoğan'ın konuşmasının hemen başında Kayahan'ın ‘Bir Aşk Hikayesi' şarkısı çalındı. Erdoğan, kalabalıkla birlikte şarkının tamamına eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.