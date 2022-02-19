Erkekler de kadınlar kadar estetiğe önem veriyor

Dr. Cemal Cingi, “Günümüzde erkekler ve kadınların burun estetiğine rağbeti eşitlendi” dedi.

Salgın sürecinde burun estetiği ameliyatlarında eskiye göre taleplerin daha fazla olduğunu belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Cemal Cingi, artık maskelerin insan yüzünün birer parçası haline geldiğini ve vatandaşın ayna karşısında çok fazla zaman geçirerek yüzlerinde estetik kusurlar aradığını vurguladı. İnsanların, burun ameliyatları başta olmak üzere dudak, çene gibi bölgelerinde de birtakım müdahaleler yapmaya karar verip sonrasında kendilerini estetik cerrahi uzmanlarının ellerine teslim ettiklerini ifade eden Cingi, “Maskeler, ameliyat sonrasında burun ve çevresinde oluşabilecek şişlik ve morlukları bir ölçüde saklıyor. Ayrıca belirtmek istediğim bir durum var ki; günümüzde erkeklerin ve kadınların burun estetiğine rağbeti eşitlendi” diyerek erkeklerinde kadınlar kadar bakımına önem verdiğini söyledi.

“Yanakların dolgun ve sağlıklı olması, burun estetiğine ayrı bir güzellik katıyor”

“Eskiden kadınların güzel görünmek ve kendilerini daha fazla ön plana atmak gibi bir kaygısı söz konusuyken erkek içinse şimdi ki gibi kaş ve burun yapılarına önem vermeleri hoş gözükmezdi” diye dönem farkını özetleyen Cemal Cingi, şu an cinsiyet fark etmeksizin yaptığı estetik ameliyatlarında, erkek ve kadın sayısının eşit olduğunu belirtti. Hasta yaş gruplarında ise daha çok üniversitelilerin fazlalığı oluşturduğunu dile getiren Dr. Cingi, konuyu şu sözlerle sürdürdü:

“Eskişehir, ortalama 50 bin civarında üniversiteliyi barındıran büyük bir kampüs ve bu insanların birçoğu yaşları gereği dış görünüşleri başta olmak üzere bakımlarına önem veriyorlar. Estetik müdahalelerde bulunduğum yaş grubunu tam olarak bu kesim oluşturuyor ve gençlerle çalışmak hem daha kolay hem de daha zevkli. Çünkü onlardaki sorun sadece burun bölgesinde olduğu için genellikle ciltlerinde de sarkmalar belirgin olmuyor. Ayrıca yanakların dolgun ve sağlıklı olması, burun estetiğine ayrı bir güzellik katıyor. Bu durumun haricinde ise ülkemizde çok fazla görülen burun üzerindeki kemik ve kıkırdak fazlalığına bağlı bir burun kemeri sorunu var. Ama bu hastaların da tedavisini yapıp iyi sonuçlar almak diğerlerine göre daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü burun bölgesi haricinde başka bir problemle karşılaşmıyoruz.”