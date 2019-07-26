Erkeklere perma eğitimi

Eskişehir'de bir kuaför yetenekli 80 erkek kuaför adayına perma eğitimi verdi.

Eskişehir'de Tuncay Gitgör isimli erkek kuaförü genellikle kadınlar tarafından yaptırılan perma saçı için yetenekli gençlere eğitim verdi. Genç yeteneklerin kendilerini geliştirmesi için yapılan eğitime 80 genç erkek kuaför adayı katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren Gitgör, meslektaşlarının kendilerini geliştirmesi için eğitimler verdiklerini söyledi.

Kendini geliştiren kuaförlerin daha yüksek ücretler kazandığını belirten Tuncay Gitgör, “Meslektaşlarımızın yeni servislerle daha iyi hizmetler verip cirolarını yükseltip daha iyi bir yaşam standardı sahibi olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu eğitimlerde hiç bir çıkar gözetmeksizin sadece mesleğimizin Eskişehir'de çok daha iyiye gitmesini sağlamak için elimizden geldiği kadar çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bu konuda bugün bizi yalnız bırakmayan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.