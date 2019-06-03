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Erken bayram yaptılar

İnönü Belediyesi, Oklubalı Mahallesi’nde "Çocuklarımızla Ramazana Veda Bayrama Merhaba" programı düzenledi.

İnönü Belediyesi, Oklubalı Mahallesi'nde "Çocuklarımızla Ramazana Veda Bayrama Merhaba" programı düzenledi.


İnönü Belediyesi'nin Oklubalı Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri'nde iftardan sonra başlayan ve geç saatlere kadar devam eden etkinliklere İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da katıldı. Bayram tadında geçen etkinlikte çocuklara dondurma ikram eden Bozkurt, Ramazan Bayramlarını kutladı. Büyük sevinç yaşayan çocuklar Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterilerini izledi. İftar alanına kurulan oyun parkında doyasıya oynayan ve eğlenen çocuklar, kendilerine ikram edilen pamuk şeker ve patlamış mısırları yerken, sahne alan palyaçolar sayesinde eğlenceli dakikalar yaşadılar. Palyaçolar, yüz boyama etkinliğinde, çocukların yüzlerine çeşitli şekiller çizdiği program geç saatlere kadar devam etti.

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