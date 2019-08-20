Erken boşalma sorunu internetten çözülmez

Dr. Yurdaer Kaynak, erkeklerde erken boşalma sorununun oldukça sık görülen bir durum olduğuna dikkat çekerek çeşitli uyarılarda bulundu.

Dr. Kaynak, buna karşın pek çok hastanın doktora gitmek yerine, sorunu internet ortamında araştırdığını ve doğru olmayan yöntemlerle çözmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'de yapılan çalışmalarda erken boşalmanın yüzde 50 oranlarında olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Dr. Yurdaer Kaynak, “Bu sorun erkekte özgüven kaybına, çalışma hayatında sorunlara, psikolojik sorunlara, kişilik bozukluklarına neden olduğu gibi en çok da evliliklerde büyük sorunlara neden olabiliyor” diye konuştu.

Vajenin içindeyken 1 dakika ve bunun altına boşalma oluyorsa buna erken boşalma dendiğini aktaran Dr. Kaynak, “Bazı hastalar doğuştan gelen bir şekilde erken boşalma sorunu yaşamakta, kimilerinde ise sonradan gelişmiş bir erken boşalma sorunu olabiliyor” dedi.

Dr. Kaynak, erken boşalmada risk faktörlerini ise şöyle sıraladı:

“Yaş, ırk, sosyo- ekonomik düzey, eğitim düzeyi, kötü cinsel tecrübeler, özgüven kaybı, din, inanç ve bunların yanı sıra tiroid, bakteriler gibi organik nedenlerde olabilir, pek çoğunun altında yatan neden ise hâlâ aydınlatılmış değil.”

TEDAVİ NASIL İLERLİYOR

Erken boşalmada tedavisinin nasıl ilerlediği hakkında da bilgi veren Op. Dr. Yurdaer Kaynak şöyle konuştu:

“Önce erken boşalma sorunun olup olmadığını belirliyoruz, kazanılmış mı sonradan mı edinilmiş bir durum tespiti yapıyoruz, psikolojik faktörleri inceliyoruz, bu durum yaşam kalitesini nasıl etkiledi, ilişkilerini nasıl etkiledi, hastanın cinsel tecrübesinden memnun olup olmadığı sorusunun yanıtı çok önemli. Erken boşalmanın altında organik, fizyolojik bir neden varsa bu sorun çözüldüğünde erken boşalma sorunu tamamen çözülebiliyor, ancak bunun dışında kalan durumlarda stres, panik, anksiyete gibi durumlar erken boşalmaya neden oluyor ve yine erken boşalma da stres, panik gibi psikolojik sorunların yaşanmasına neden oluyor. Bu iki durum kısır bir döngüye neden oluyor. Sonradan edinilmiş erken boşalma sorununda davranışsal tedavileri öneriyorum, bunun eşlerle birlikte yapılması daha da faydalı oluyor. Doğuştan gelen erken boşalma sorunlarında ise altında organik nedenler varsa, hastalık tedavi edildiğinde hasta bu sorundan kurtulabiliyor.”

KARŞILIKLI TATMİN ÖNEMLİ

Erken boşalma tedavilerinde yaklaşık 3 ile 6 kat arasında vajende kalma süresinin uzatılabildiğini ifade eden Dr. Kaynak, ilaç ve krem tedavisi uyguladıklarını kaydetti. İlişkide önemli olanın orgazma ulaşmak olduğunu belirten Kaynak, “Biz yalnızca vajinal orgazm olduğunu sanıyoruz, ancak cinsel hayatı ve fantezileri öğrenmek de önemli, çiftlerin karşılıklı tatminleri önemli, çünkü yatak odasındaki sorunlar ailede çiftlerin birbirleriyle farklı nedenlerle kavga etmelerine ve ilişkinin bozulmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

İNTERNET ORTAMI TEHLİKELİ

Youtube'da bir araştırma yaptıklarını aktaran Op. Dr. Kaynak, “Bu konuda Youtube'daki 10 bin videoyu taradık, bu bilgilerin çok büyük bir kısmı yanlış, ancak kişiler konuyu bilmedikleri için yanlış ve kötü videolar daha çok beğeni almış. İnternet bilgi çöplüğü gibi, uzmansanız oradaki değerli bilgiyi bulup çıkarıyorsunuz, ancak uzman değilseniz bir sürü çöp alıp çıkarsınız. Hem zaman kaybı hem de kendinize zarar verebilirsiniz. Bu tür bir durumla karşılaşıldığında bu sorunu sanal ortamda çözmek yerine, sorunla yüzleşip doktora görünmek en doğru yöntem olacaktır. Saklamak sorunu büyütmeye neden oluyor. Eşler tedavinin iyi gitmesinde çok önemli, kadınların da bu süreçte eşine destek olması yardımcı olması tedaviyi olumlu etkiliyor” ifadelerini kullandı.