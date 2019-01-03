Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerini çocuklar da aileleri de çok sevdi

Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, çocukların gelişim alanlarını destekleyici eğitim anlayışı ile kısa sürede çok sevildi.

2018'in Ocak ayında Ömerağa Mahallesi'nde, Kasım ayında ise Aşağısöğütönü Yaşam Köyü içerisinde hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.

Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde 24-36, 37-48 ve 49-54 aylık çocuklara yönelik 3 adet anaokulu hizmeti veren sınıf ve 2014 - 2015 doğumlu çocuklara yönelik 2 adet Oyun ve Beceri Grubu sınıfları bulunuyor. Ömerağa Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi de 24-54 ay arasındaki çocukları kapsıyor. 24-36 ay arası, 37-48 ay arası ve 48-57 ay arası olmak üzere 3. grup halinde hizmet veren merkezden 2013-2014 doğumlu çocuklar da faydalanıyor.

65 çocuğun yararlandığı Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve 50 çocuğun yararlandığı Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “2018'in Ocak ayında açılış törenini gerçekleştirdiğimiz ve vizyoner kişiliyle, Türkiye'de çağdaş eğitime unutulmaz destekler veren Türkan Saylan'ın adını taşıyan Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin ardından; aynı yıl içinde ikinci merkezimizi Aşağısöğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'nde açtık. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Ben de çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimi, her fırsatta dile getiriyorum. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Çok sevilen Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerimizin sayısını, ilerleyen dönemde artıracağız. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, çocuklarımıza iyi bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir eğitim anlayışı ile eğitim verilen merkezler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 314 07 80 numaralı telefondan Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ne; 0 (535) 490 82 67 numaralı telefondan ise Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'ne ulaşabilecek.