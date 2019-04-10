Erken uyarı sistemi oluşturulacak tuzaklar hazır

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri ile ilçe müdürlüklerimizde görevli teknik personel katıldı. İl Müdürü Sever, hizmet içi eğitimin açılışında yaptığı konuşmada; 2018 yılında yapılan sürvey çalışmaları neticesinde Eskişehir'de yeni görülmeye başlanan Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineğinin tanıtılması ve mücadele yöntemleri ile karantina tedbirlerinin anlatılacağını belirtti. Sever, karşılaşılan, Domates Güvesi, Elma İç Kurdu, Akdeniz Meyve Sineği, Kiraz Sineği, Zeytin Güvesi ve Zeytin Sineği zararlıların tanınmasında ve tespitinde kullanılmak üzere 750 adet cezbedici feromon ile 250 adet çatı ve yapışkan tuzağın ilçe müdürlüklerine dağıtılacağını ifade etti.

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi arttırmak için hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı sürekli kontrol yapmak zorunda olduğumuzu söyleyen İl Müdürü Dr. Emine Sever, dağıtımı gerçekleşen tuzakların uygun mücadele zamanlarının tespitinde kullanılacağını, yani bir anlamda "erken uyarı sistemi" oluşturacağını, bu nedenle tuzakların zamanında asılması, feromonların değiştirilmesi ve düzenli kontrollerinin yapılarak mücadele zamanının çiftçilere duyurulmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Daha sonra İl Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Ekrem Ada, konu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi ve teknik personele tuzakların nasıl kurulacağını uygulamalı olarak İl Müdürlüğümüzün bahçesinde gösterildi. İlçe müdürlüklerindeki görevli personellere tuzakların dağıtılmasıyla eğitim sona erdi.