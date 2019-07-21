Erozyonla mücadele kapsamında yaklaşık 5 bin metreküp toprak ve çakıl tutuldu

2017 yılından buyana yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 5 bin metreküp toprak ve çakılın tutularak toprak akışının önlendiği tahmin ediliyor.

Erozyonu önlemek için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dik yamaçlara ve dere içlerine 500 adet kafes tel ve kuru duvar eşikleri örüldü. Ayrıca yamaçlara 180 kilometre teras yapıldı ve üzerlerine fidan dikildi.

"5 bin metreküp toprak ve çakıl tutuldu"

2017 yılının sonbaharında yapılan çalışmalar 2019 yılının ilkbaharında sonuçlarını verdi. Yaklaşık 5 bin metreküp toprak ve çakıl tutulduğu tahmin edilirken toprak akışı önlenmiş oldu. Sahada yapılan teknik incelemede setlerin ve örülen duvarların arkasının 2 kış geçince toprakla dolduğu görüldü. Setlerde tutulan toprakların oturması beklenecek ve üzerlerine fidan dikilecek. Diğer yandan Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı programında da 300 hektarlık alanda erozyon kontrolü çalışması yapılacak.