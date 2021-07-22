Ertuğrul Gazi'nin sır ulaklarından Hamza Bey'in türbesi yenilendi

Ertuğrul Bey'in sır ulaklarından olan Hamza Bey'in Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki türbesinin, Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği (ETÜD) tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde “Karadona” adıyla da anılan Hamza Bey'in Bizans İmparatorluğu'nun pususunda şehit düştüğü yerdeki türbesinin iyileştirme ve güzelleştirme çalışmaları tamamlandı. ETÜD tarafından 2014 yılında başlanan çalışmaların sonuna gelindi. Restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından açıklamada bulunan ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı (baş türbedar) Mehmet Levent Başerdem, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, “Hamza Bey hazretleri ruhaniyetiyle ve tasarrufuyla gelen tüm ziyaretçilerini kucaklayıp, kuşatarak doyuran ve tesir eden büyük bir Alperen Veli. Ertuğrul Bey Gazi hazretlerinin en yakın sır halkasında bulunanlardandır. Vazifesi icabı sır ulaklığı yaparken düşürüldüğü pusuda kahramanca çarpışarak, şehadet mertebesine yükselmiştir” şeklinde konuştu.