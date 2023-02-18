İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Es Es transfer sezonunu 17 transferle kapattı

Eskişehirspor transfer sezonunu 17 transfer ile kapatarak Türk spor camiasının dikkatini çekti.


Eskişehirspor, transfer sezonunu toplam 17 transfer ile kapattı. Kırmızı Şimşekler, transfer tahtasının kapanması ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Aydemir'i kadrosuna dahil edemedi. Es Es yöneticileri, Ali Aydemir ‘in transferi için Afyonspor'la prensipte anlaştıklarını ve işlem sürecinde ise TFF'ye başvurulan imzaların geri çekilmesinden dolayı transferin gerçekleşemediğini ifade etti. Eskişehirspor yöneticileri ayrıca kulübün transfer yasağının kaldırılması sürecinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın emeklerinin büyük olduğunu vurguladılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.