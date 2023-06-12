Es Es'in minikleri geleceğin yıldızları olmaya adaylar

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu tarafından düzenlenen U11 Futbol Ligi'nde boy gösteren Eskişehirsporlu minikler, geleceğin yıldızları olmaya adaylar.

2022-2023 Sezonunda Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu tarafından düzenlenen U11 Futbol Ligi'nde oynayan Eskişehirspor'un U11 oyuncuları umut vadediyor. Şu ana kadar oynadığı 10 maçı da kazanan minikler, rakip filelere toplam 61 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Eskişehirspor U11 antrenörü Mustafa Gürgen, takımdaki arkadaşlık dostluk ve yardımlaşmanın üst seviyede olduğunu belirtirken, miniklerden gelecek adına umutlu olduğunu söyledi.