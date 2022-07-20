İhlas Haber Ajansı

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Es-Es'in yeni hocası Cüneyt Biçer imzayı attı

TFF 3.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getrilen Cüneyt Biçer 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.


Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Başkan Vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cüneyt Biçer, siyah-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmirli teknik adamın yardımcılığını ise Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak. 46 yaşındaki teknik direktör Cüneyt Biçer, daha önce Karşıyaka ve Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı.

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