Es-Es'in yeni sportif direktörü Sezgin Coşkun

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da sportif direktörlük görevine takımın eski kaptanı Sezgin Coşkun getirildi.

Eskişehirspor'un Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetler ve Muş 1984 Muşspor'a 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktör Cüneyt Biçer ile ekibi anlaşmalı şekilde kulüple yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışındaki siyah-kırmızılıların Emre Özbayer ile anlaşması beklenirken, sportif direktörlük görevine takımın eski kaptanı Sezgin Coşkun getirildi. Eskişehirspor taraftarının sevgisini kazanan Coşkun, 16 yıllık profesyonel futbol kariyerinde 13 sezonu Eskişehirspor'da geçirmişti. Coşkun, siyah-kırmızılı takım haricinde 3 takımda daha oynamıştı.

Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün sportif direktörlüğü görevine yıllarca formamızı giyip kaptanlığımızı yapan Sezgin Coşkun getirilmiştir. Eski kaptanımız, yeni sportif direktörümüz Sezgin Coşkun'a yeni görevinde başarılar dileriz.”