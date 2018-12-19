ESABİGEM Eskişehir'den çağrı;

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ESABİGEM) Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, nitelikli çalışan ihtiyacının iş dünyasının bir numaralı gündem maddelerinden biri olduğunu belirerek, "Bu konuya çare olabilecek Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) devrede. Tüm sanayicilerimizi ve iş arayanları bu protokolden haberdar etmek istiyoruz” dedi.

Özyazıcı, MEGİP kapsamında Eskişehir Sanayi Odası üyelerinden toplanan talep ve İŞKUR'a kayıtlı iş arayanları bir araya getiren CNC operatörü eğitim ve çalışan seçmeleri geçekleştirildiğini anlattı. Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, “173 kişi CNC eğitimi alıyor. Çok kısa süre sonra bu arkadaşlarımız eğitimleri tamlayarak sınava girecek ve çalışma hayatına atılacaklar” diye konuştu.

MEGİP ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kurslarının düzenleneceğini söyleyen Özyazıcı, protokolün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalandığını hatırlattı.

Protokolün geçerli olduğu süre boyunca düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünün işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirileceğini vurgulayan Özyazıcı, bu konuda taleplerin ise ESO-ESABİGEM tarafından toplanacağını kaydetti.

Kursiyerlere cep harçlığı

Kursiyerlerin eğitim ücretlerini İŞKUR tarafından karşılanacağını belirten Özyazıcı konu hakkında şu bilgileri verdi;

“Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler cep harçlığı alacaklar. İŞKUR, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecek. Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacak. Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecek. Teorik eğitim belirlenen eğitim mekânlarında, uygulamalı eğitim ise işverenlerin talep ettiği sayıdaki kursiyerle talep sahibi işverenin işyerinde gerçekleştirilecek. Talep sahibi kuruluş, kursiyerlerin en az yüzde ellisinin, 120 günden az olmamak üzere en az filli mesleki eğitim süresi kadar istihdam edileceği hususunda taahhüt verecek. Ayrıca protokol kapsamında düzenlenen eğitimlere katılanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB veya üniversite onaylı belge verilecek. Kurslar işverenler için de çalıştıracağı elemanı tanıma imkânı sağlıyor. İşveren programa dâhil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler."

MEGİP'in önemli bir kaynak sağlayıcı olduğunu yineleyen Ahmet Özyazıcı, “Hangi meslekte, hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını sanayicilerimiz ESO-ESABİGEM bildirmeleri. Böylece sanayicilerimiz daha kolay nitelikli işgücüne ulaşabilecek” dedi.