EŞAD'ın kültür ve sanat etkinliği

Eskişehir Şairler Derneği (EŞAD) tarafından düzenlenen Aşık Zakir Algül'ün tanıtımı ve ‘'Güller ve Dikenler'' adlı şiir kitabının imza günü Eskişehir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Gerçekleştirilen programa Eskişehir'de bulunan şairler, ozanlar ve sanatçılar ve EŞAD üyeleri yoğun katılım gösterdi.

İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan EŞAD Başkanı Kenan Demirel, ‘'Her ay bir şairimizi ve ozanımızı düzenlediğimiz etkinlikte tanıtarak Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulunuyoruz. Bu ay düzenlediğimiz etkinlikte, ‘Eskişehirli Aşık Zakir Algül'ün tanıtımı ve ‘Güller ve Dikenler' adlı şiir kitabının imza günü programı gerçekleştirdik. Aralık ayında da, derneğimize üye başka şairlerimizi etkinlik düzenleyerek tanıtacağız'' şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi olarak bulunan emekli Prof. Dr. Halil Buttanrı, Aşık Zakir Algül'ün edebi kişiliğini, şiirlerini, eserlerini ve hayatını anlattı. Şairler, Aşık Zakir Algül'ün şiirlerini okudular. Aşık Zakir Algül de, sazı ile Eskişehir türkülerini sahnede söyledi. Programın sonunda Aşık Zakir Algül, ‘'Güller ve Dikenler'' adlı şiir kitabını imzalayarak okurları ile paylaştı.