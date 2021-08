ESBALDER orman yangınlarına karşı uyardı

Başaran, ülke genlindeki gerçekleşen yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Olası bir destek ihtiyacında dernek olarak yardıma hazır olduklarını belirten Başkan Başaran, “Ülkemizde meydana gelen orman yangınları tüm ülkede olduğu gibi ESBALDER olarak biz amatör sportif olta balıkçılarını da derinden üzmüştür. Yangınlarda şehit olan görevli ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Umarız ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızdaki yangınlar daha fazla can ve mal kaybı olmadan sonlandırılır ve tekrarı olmaz. Elbette bu yangınlar ile birlikte, gerekli dersleri çıkarmalı bir daha karşılaşmamak için ise her bir birey olarak gerekli tedbiri almamız gerekmekte olduğunu göstermiştir. ESBALDER olarak bizler sadece amatör sportif olta balıkçıları değil aynı zamanda doğal yaşamı koruma derneğiyiz ve üyelerimiz ile birlikte sürekli olarak gerekli bilgi alışverişinde bulunmaktayız. Böylece her daim güncel kalarak doğal yaşamda oluşabilecek riskleri önlemek için adımlar atmaktayız. Üyelerimizin sürekli doğada, göl, gölet ve barajlarda olması sebebi ile şüpheli durumlarda gerekli bilgilendirme ilgili devlet birimlerine bildirilmektedir. Ülkemiz ve şehrimiz için her daim göreve hazır olup ihtiyaç duyulması durumunda ESBALDER olarak yangın konusunda yardım etmek için elimizden gelen çabayı harcamaya hazırız.” diyerek yardıma hazır olduklarını belirtti.

“Yangın tehlikesine karşı dikkat”

Başkan Yasin Başaran, doğada bulunan amatör balıkçılara ise bazı hususlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yasin Başaran, “Ülkemizdeki tüm amatör ve sportif balıkçılara seslenmek istiyoruz; Balık avında yangın tehlikesine karşı dikkat etmemiz gereken ve en çok yangına sebep olan maddeler ise su şekilde sıralayabiliriz; Güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması, sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak, cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması, eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması, ateş yakılması” ifadelerini kullanarak, vatandaşları yangına sebep olacak unsurlar konusunda uyardı.