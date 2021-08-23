ESBALDER sportif sazan balığı yakalama etkinliğinde birinciler belli oldu

ESBALDER tarafından Borabey Göleti'nde düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde finali yapılan Borabey Göleti Sportif Olta Balıkçılığı Sazan Balığı Yakalama Etkinliği'nde ödüller sahiplerini buldu.

Eskişehir Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından gerçekleştirilen “Borabey Göleti Sportif Olta Balıkçılığı Sazan Balığı Yakalama Etkinliği” büyük çekişmeye sahne oldu. 3 gün boyunca Borabey Göleti'nde devam eden yarışmada, yarışmacılar en çok ve en büyük balığı yakalamak için mücadele verdi. Yarışmada ESBALDER üyelerinin yanı sıra çevre illerden toplamda 33 takım ve 54 yarışmacı katıldı. Toplamda 135 adet ve 150,25 kilogram limit üstü balık yakalanan yarışmada, 4,175 gram ve 70 santimetre ile en büyük balığı yakalayan ESBALDER Takımından Orhan Erden ve İsmail Dalgıç ‘En Büyük Balık' kategorisinde birinci oldu. ‘En Çok Balık Yakalama' kategorisi de 17 balık tutan İnobder Takımından Ertan Güney ve Özcan Şen birinci, 15 balık yakalayan Fatih Av Takımından Alparslan Doğançe ve Ömer Demir ikinci olurken, 13 balığı tutan Atsobder Takımından Mesut Şen ile Erdal Üzümözü üçüncü oldu.

Tutulan balıklar hatıra fotoğrafı çekinildikten sonra ait oldukları göle geri salındı.

“Yarışmada limit üstüne çıkılarak 135 adet balık tuttu”

ESBALDER Başkanı Yasin Başaran yarışmayla alakalı mutluluğunu dile getirdi. Gölün temizliği ile ilgili konuşan Başaran, “Yarışma 3 gün boyunca son dakikaya kadar çekişmeli geçti. En büyük balığımız ise etkinlik bitimine 1 saatten az bir süre önce kala gelmesi bunun en büyük kanıtı. Daha önce yapılan etkinlikler ve yarışmalara baktığımızda etkinliğimizde yakalan 135 adet limit üstü balık bir rekor olarak görülmektedir. ESBALDER olarak her zaman misyonumuz, avına, avlağına, çevreye ve doğaya saygılı bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmak. Amatör ve sportif olta balıkçılığının kurallarına, yasalarına ve tüzüklerine bağlı kalmak. Toplumun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunarak , sorumlu balıkçılar yetiştirmektir” diye konuştu.