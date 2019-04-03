ESBALDER ve VOS26'dan 'Bir Hobiye Ne Dersin' sergisi

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) ve VOS26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için oluşturulan ‘Bir Hobiye Ne Dersin' projesinin sergi açılışı Espark Alışveriş Merkezinde gerçekleştirildi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve sevdikleri işlere yönelmeleri için ESBALDER ve VOS26 tarafından proje oluşturuldu. Proje kapsamında oluşturulan ürünlerin sergilenmesinin yanında olta balıkçılığı hakkında da bilgiler verildi. Oltalar ve teknikleri hakkında bilgiler verildiğini ifade eden ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, balıkçılığın güzel bir hobi olduğunu söyledi. Demirtaş, “ESBALDER olarak VOS26 Derneği ile birlikte Espark Alışveriş Merkezi'nde düzenlediğimiz ‘Bir Hobiye Ne Dersin' sergisinde bir çok kişiyi ağırladık. Sergimizde sportif olta malzemelerinin yanı sıra balıkçılığın güzel bir hobi olduğunu anlattık. Ayrıca bu sergi de modern sazan takımları ile birlikte Eskişehir'in yeni tanıştığı Sipin Balıkçılık yani At Çek takım oltaları ve teknikleri anlatıldı. Bizlerden desteğini esirgemeyen VOS26 Derneği de yaptıkları eserleri sergilediler. Çocuklar tarafından en dikkat çeken eser ise standımızda ki sazan balığı şeklindeki yastık oldu. İki gün süren sergimiz mutlu bir yorgunluk ve güzel bir huzurla sona erdi” şeklinde konuştu.