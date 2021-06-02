Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2019 yılı içerisinde lansmanı yapılan ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon süreci ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini başarıyla tamamlayarak, Eskişehir'de alanında tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine 2021 yılı Ocak ayında başlayan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, MYK ara denetimlerini başarıyla tamamladı.

Eskişehir'de alanında tek yetkili merkez

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezini kurarak Eskişehir sanayisindeki önemli eksiği kapattıklarını söyleyerek, “Metal, makine, lojistik ve plastik-kimya olmak üzere; 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde işgücünün mesleki belgelendirmesini yapan merkezimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. Eskişehir'de kendi alanında tek yetkili kurum olan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Eskişehir OSB yanı sıra çevre illerdeki pek çok firmada da belgelendirme çalışmalarını başarıyla tamamladı. ESBEM'in kısa sürede başarılı işlere imza atmasını sağlayan başta kurumdan sorumlu olan Yavuz Ayva olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

“Hizmeti sanayicimizin ayağına getirdik”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, ESBEM'in MYK denetimlerini başarıyla geçtiğini aktararak, “Sanayimizdeki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlaması amacıyla Ocak 2021 yılından itibaren hizmet veren merkezimiz mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ara denetimini başarıyla tamamladı. Çalışma arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Uzman kadrosuyla yapılan pek çok denetimi başarıyla tamamlayan merkezimiz sadece Eskişehir'e değil, başta Bilecik ve Bozüyük ile çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında hizmet vermeye, iş gücü piyasasının gelişimine, niteliğinin artırılmasına katkı sağlayamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 5 aylık dönemde OSB'deki sanayi kuruluşlarımızda 200 civarında çalışanın sınavını gerçekleştirip belgelendirme işlemini yaptık. Başvuru yapan kişilerin çok kısa sürede hizmet alanımızda bulunan meslek dallarında hemen sınavlarını yapıp, başarılı olanları belgelendirmekteyiz. Bunun yanında yaptığımız anketler, sahadan gelen geri dönüşler ile sanayicimizden gelen talepler doğrultusunda kapsam genişletme çalışmalarımızda sürmekte olup, halen 12 olan meslek dalına yeni meslek dalları da kısa sürede ilave edilecek, hizmet verilen meslek dallarının sayısı önemli ölçüde arttırılacaktır. Bu kapsamda Eskişehir ve bölge sanayimize olan hizmetimiz artarak sürmeye devam edecek, hizmetin sanayicimizin ve çalışanlarımızın ayağına kadar daha da geliştirilerek götürülmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.