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ESÇAD'dan çifte kutlama

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD), kentteki sağlık kurumlarında çalışan tüm sağlık personelini kapsayan dernek etkinliklerini sürdürüyor.


Doktorundan, ambulans şoförüne, sekreterine, hemşiresine ve emeklisine kadar hizmet eden ESÇAD, Sağlık Haftası ve Kadınlar Günü'nü Popüler Müzik Korusu şef Ferdi Cansız yönetiminde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir konser vererek kutladı.


Derneğinin amacının sağlık kurumlarında özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltecek sosyal etkinlik ve organizasyonlar düzenleyeceklerini kaydeden ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, "Derneğimizin amacı çeşitli eğitimlerle sağlık personelinin mesleki anlamda gelişimine katkıda bulunmak ve Eskişehir halkını sağlık alanında bilinçlendirmek için öncülük etmektir " dedi.

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