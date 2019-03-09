ESÇAD'dan hastalara moral etkinliği

ESÇAD Proje ekibi üyelerinden Abdullah Aydın ve Ali Çığ'ın planlaması ile palyatif yoğun bakımdaki hasta ve hasta ailelerine moral-motivasyon ve destek amaçlı bir etkinlik düzenlendi. Yunusemre Devlet Hastanesi palyatif yoğun bakım kliniğinde bayan kuaförü ve müzik dinletisi programı yapıldı. Kaos Kuaför Kamil Tezel hasta ve hasta ailelerinin gönüllülük projesinde saçlarını keserken, konservatuvar öğrencisi genç müzisyenler de müzik dinletisi ile moral ve motivasyon desteğinde bulundular.

ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, “ESÇAD yönetim kurulu olarak bu projeyi hazırlayan ve sunan proje ekibi üyelerimiz Abdullah Aydın ve Ali Çığ'ı tebrik eder, bu projemize destek veren Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Mustafa Karagülle'ye, Sağlık Hizmetleri Müdürümüz Işıl Soysal Kaptanoğlu'na ve gönüllü destek veren Kaos Kuaför Kamil Tezel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.