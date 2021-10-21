Esenler'den, Eskişehir'i gezmeye geldiler

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen turla Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezmeye gelen 40 kişi gün boyu şehrin tadını çıkarttı.

Eskişehir'in Odunpazarı Evleri ve Şelale Park bölgelerini gezmek için İstanbul'dan, Eskişehir'e gelen 40 kişilik kafile, doyasıya zaman geçirdi. Esenler Belediyesi tarafından talebe göre hafta 1 veya 2 kez düzenlenen ücretsiz turlardan yararlanan vatandaşlar önce Yunus Emre'nin türbesini ziyaret etti. Daha sonra Odunpazarı'nda bulunan Kurşunlu Külliyesi Camii'de öğlen namazını kılan grup, bölgeyi gezdi.

“Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'dan Allah razı olsun”

Düzenlenen tur için Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkürlerini ileten Kerime Bidil isimli ziyaretçi, “Esenler'den geliyoruz. Eskişehir'i çok beğendik. Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'dan Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz. İnşallah büyükşehir belediyesi başkanı olarak görmek istiyoruz. Eskişehir çok güzel bir yer. Birçok yerini gezdirdiler. Yunus Emre'ye ve birçok yere gittik. Heryeri gezdirdiler. Görmediğimiz yerleri gördük” dedi.

“Başkanımız sayesinde hem Yunus Emre türbesini hem Eskişehir'i gördük”

Eskişehir'e ilk defa gelen ve çok beğendiğini söyleyen Selma Sezer ise "Başkanımızdan Allah razı olsun. Tek dileğimiz onu büyükşehir belediyesi başkanı olarak görmek. Bizleri buraya gönderdi. Eskişehir'i görmemizi sağladı. Daha önce hiç gelmemiştim. Başkanımız sayesinde hem Yunus Emre türbesini hem Eskişehir'i gördük” diye konuştu.