Eserler şekillenmeye devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, etkinliğin dünyada benzeri olmadığını belirterek, Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15.'si gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. Etkinliğin başlaması ile birlikte sanatçıların çalışmaları devam ederken, eserler de yavaş yavaş şekilleniyor. Sempozyuma katılan sanatçılar da etkinliğin çok değerli olduğunu ifade ederken, Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletiyor.

Yapılan eserlerin caddelerde çok güzel göründüğünü söyleyen sanatçılardan Kaan Can Duran, “Bu sempozyuma ikinci gelişim, burada olmak çok güzel. İnanılmaz başarılı, uluslararası bir sempozyum. Yapılan işler zaten caddelerde çok güzel gözüküyor ve korunuyor. Burada Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve Bilgehan Hocamıza teşekkür etmek isterim” dedi.

“Uluslararası prestiji olan bir sempozyum”

Sempozyuma katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Vefa İrdelp, “Ben Uşak Üniversitesi'nden katılan bir sanatçı olarak, seramik alanında yıllardır uluslararası prestiji olan bir sempozyumda, ilim ile ilgili bir iş yapmaktan ve sempozyuma katılmaktan çok mutluyum. Sempozyuma katılmaktan da çok mutluyum ve sempozyumda başarılı işler çıktığına da inanıyorum” diye konuştu.

“Burası bir okul, akademi gibi”

Düzenlenen sempozyumun adeta bir okul ve akademi gibi olduğunu belirten Necati Seydi Ferahoğlu, “12 gündür Eskişehir'deyiz, 15.'si düzenlenen bu sempozyumda olmaktan çok mutluyum. İnanın burası bir okul, akademi gibi. Burada birçok yeniliği, farklı metotları deneme şansı buluyorsunuz. Çünkü sınırsız imkan ve çalışma azmi var. Harika bir ekip ile harika bir üretim süreci yaşanıyor. 4 yıllık akademi eğitimi bir tarafa, burada 15 gün geçirmek apayrı bir şey. Türkiye'de belki de dünyada böyle bir sempozyum olabileceğini düşünmüyorum” sözlerini kullandı.

“Bu etkinlik bence Türkiye'nin gururu”

Sempozyumun Türkiye için önemli olduğuna değinen Pınar Baklan ise, “Çok mutluyum burada olmaktan. Yıllardır buraya katılmak hayalimdi. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok sempozyumlara katıldım. Gittiğim her yerde Türkiye dediğimde sanatçıların aklına Pişmiş Toprak Sempozyumu geliyordu. Ben de ülkemiz için önemini biliyorum. Herkes çok özveri ile çalışıyor, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik bence Türkiye'nin gururu” şeklinde konuştu.

Sanatçıların ellerinde şekillenmeye devam eden eserler, tamamlandıklarında Eskişehir'in açık alanlarında ve Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda sergilenecek.