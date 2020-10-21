EsEs ara vermeden İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşılacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, pazar günü saat 16:00'da İstanbulspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah kırmızılılar, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde çalışmalara başladı. Antrenmanı dün oynanan Samsunspor maçında ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon ile tamamlarken, diğer futbolcular ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

"Muhammed ve Bedirhan'ın tedavilerine başlandı"

Diğer yandan dün akşam oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Muhammet Yahya Akbulut'un yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol dizinde iç yan bağ yaralanması ve rekonstrukte ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlandı. Aynı şekilde dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Bedirhan Altunbaş'ın ise yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça adelesinde yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibi gözetiminde başlandı.