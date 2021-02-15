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EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarına kapalı spor salonunda başladı

TFF1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Antrenman olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde yapılan antrenmanda siyah kırmızılılar ısınmanın ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Eskişehirspor'un evinde saha çıkacağı Bandırmaspor maçı cuma günü saat 16.00'da oynanacak.

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