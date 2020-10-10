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EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Eskişehirspor, ligin 5. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak. Bu kapsamda maç hazırlıklarına devam eden EsEs, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var ve ekibi yönetiminde karşılaşmaya hazırlanıyor. Bugün saat 16:00'da başlayan antrenman yaklaşık 100 dakika sürdü. Oyuncular, yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından topla koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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