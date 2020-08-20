İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EsEs dayanıklılık, şut ve pas çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.Topla dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, şut ve pas çalışmalarıyla sona erdi.


"Alp ve Sezgin antrenmana katılmadı"


Diğer yandan sağ omzunda sakatlığı bulunan kaleci Alp Köseer ile sağ alt adalesine aldığı darbeye bağlı sakatlık geçiren Sezgin Coşkun antrenmanda yer almadı. Oyuncuların tedavisi sağlık ekibi gözetiminde devam etti.


Ayrıca Siyah-Kırmızılı kulübün U19 takımının defans bölgesi oyuncuları Ömer Faruk Güler ve Arda Okumuş, A takım ile birlikte idmanlara başladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.