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EsEs Giresunspor maçı hazırlıklarını devam etti

TFF.

1. Lig'de son sırada bulunan Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Eskişehirspor, ligin 9. haftasında Pazar günü Karadeniz temsilcisi Giresunspor'un konuğu olacak. Ligde sancılı bir süreçten geçen EsEs, maçı kazanıp nefes almak istiyor. Siyah-kırmızılılar bu kapsamda hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, yarım saha oyunun ardından şut çalışmalarıyla son buldu.


Diğer yandan sakatlıkları bulunan; Ferhat Kiraz, Emre Güral, Kıvanç Karakaş, Talha Erdoğan ve Cengiz Alp Köser antrenmanda yer almazken, Muhammet Yahya Akbulut takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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