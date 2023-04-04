Eşi tarafından öldürülen Rus uyruklu kadının cenazesi Moskova'ya gönderildi

Eskişehir'de eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Rus uyruklu Elena Samsanova'nın cenazesi, ailesinin talebi üzerine özel cenaze aracı ile Moskova'ya götürüldü.

31 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki evinde eşi Atila Sarıhan (50) ile aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden Rus uyruklu Elena Samsanova'nın cansız bedeni, ailesinin talebi üzerine memleketi Moskova'ya gönderildi. Ailesinin, eski eşinin ve 3 oğlunun yaşadığı Moskova'ya gönderilen cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan, özel bir firmaya ait uluslararası cenaze aracı ile alındı.

Çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan (50) arasında kıskançlıktan dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Elena Samsanova'yı eski eşi ile görüntülü konuşurken yakalayan Atila Sarıhan, 2 yıllık eşini defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri hayatını kaybeden Samsanova, vefatından 4 gün sonra ailesinin talebiyle memleketine götürüldü.