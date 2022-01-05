Eşini bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı

Eskişehir'de dün eşini bıçakla ağır yaralayan öfkeli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yakın zamanda çıktığı öğrenilen cezaevine tekrar gönderildi.

Dün Emek Mahallesi Gülsever Sokak'ta meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ali Y. (33) ile Ülviye Y. (42) arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkeli koca, eşini sırtından 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ali Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Eskişehir Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, yakın zamanda çıktığı cezaevine tekrar gönderildi.

Halüsinasyon gördüğünü iddia etti

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali Y.'nin ifadesinde 'Eşimin beni aldattığından şüphelendim. Şüphelendiğim kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, orada olduklarını hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hâkim olamadım, bıçakladım" dediği öğrenildi.