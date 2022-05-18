Eşini öldüren kadın tutuklandı

Eskişehir'de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay'ı (26) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen maktulün eşi, tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 20 Haziran günü Gökhan Altay'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak'taki evinde cesedi bulundu. İlk izlenimlere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay'ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Cinayeti itiraf eden eş tutuklandı

Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay'ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay, S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay'ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanan zanlı Esra Altay cezaevine gönderildi.