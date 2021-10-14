Eşiyle ilişkisi olan kişi ile babasını bıçaklayan sanık hakkında mütalaa verildi

Eskişehir'de, eşiyle ilişkisi olması sebebiyle sokakta tartıştığı kişiyi ve babasını bıçakla yaralayan ve babanın ölümüne sebep olan sanık Ali B.'nin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ali B. ve aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanarak tedavisinin ardından taburcu olan Ali G. ile taraf avukatları katıldı. Maktul Selami G. ve oğlu Ali G.'nin yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Baba Selami G.'yi “kasten öldürme” ve oğlu Ali G.'yi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Ali B.'nin savunmasının ardından, ilk kez duruşmaya katılan Ali G. mahkemede olayı anlattı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanık Ali B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, hakkındaki suçlamanın “kasten öldürme” ve “tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs” olarak değiştirilmesini talep etti.

“Sanığın eşiyle ilişkim vardı”

İlk kez mahkemeye katılan Ali G., ifadesinde, sanık Ali B.'nin eşiyle ilişkisi olduğunu kabul ederek şunları söyledi:

“Sanık Ali'nin eşiyle ilişkim vardı ve 6 ay sürdü. Ben bitirmek istedim, ancak Satıh B. kabul etmedi. Daha sonra aramızdaki ilişkiyi Satıh benim eşime anlatmış. O dönemlerde de sanık Ali bu ilişkiyi öğrendi ve bana telefon açtı. Telefonda beni ve yakınlarımı öldürmekle tehdit etti. Ben de bunun üzerine Ali B. hakkında ‘tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundum. Olay günü sabah saatlerinde beni aradılar ve Kanlıkavak Parkı'nda görüşüp konuşmak istediklerini söylediler. Ben de görüşmek istemediğimi söyledim. Sanık Ali aynı gün beni aradı ve Yunuskent'te buluşmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. Buluşmaya gittiğimde babam Selami G. ile karşılaştım, o da durumu öğrenince yanımda geldi. Bir süre sonra sanık Ali ve eşi bulunduğumuz yere geldi. Bıçakla benim üzerime doğru geldi ve araya giren babama ‘sen aradan çık, benim işim Ali'yle' dedi. Ben bıçaklanınca baygınlık geçirdim. Sonra babamı bıçaklamış. Ben sadece babamı yerde yatar vaziyette gördüğümü hatırlıyorum” diye konuştu.

“Müşteki ve ailesi benimle alay eder tavırda konuştu”

Önceki duruşmada verdiği beyana ekleyen sanık Ali B., “Olay öncesinde müşteki ve ailesiyle telefon görüşmemizde benimle alay eder tavırda konuştular” dedi. Eski beyanlarını tekrar eden sanık Ali B., tahliyesini talep etti.

Davadaki tüm tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ali G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami G. ve oğlu Ali G., yolda karşılaştıkları Ali B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali G.'yi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Selami G., tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Yaralı oğlu Ali G.'nin ise tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali B. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.