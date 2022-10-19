İhlas Haber Ajansı

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ESKART yoğunluğu ‘pes' dedirtti

Eskişehir’de şehir içi ulaşımda kullanılan ESKART’ın işlemelerinin yapıldığı merkezde yaşanan insan yoğunluğu binanın dışına kadar taştı.

Eskişehir'de şehir içi ulaşımda kullanılan ESKART'ın işlemelerinin yapıldığı merkezde yaşanan insan yoğunluğu binanın dışına kadar taştı.


Eskişehir'de şehir içi ulaşımda kullanılan kartlarının yenilendiği ve benzer işlemlerin yapıldığı ESKART Başvuru Merkezi'nde, akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk şaşırttı. İşlemin yapıldığı birime sığmayan insanlar merkezin bahçesinde bekledi. Yoğunluğun ise öğrenciler ve yaşlılardan oluştuğu görüldü. Bin kişide bir yenilenen sıra numarası sayılarının kısa sürede sıfırlanması yoğunluğun kanıtlar cinsten oldu. ESKART Başvuru Merkezi'nde zaman zaman havasızlık yaşandı.

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