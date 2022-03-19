ESKENT Eskişehir'in şehitlerini unutmadı

yılı ve 18 Mart Şehitler Günü sebebiyle Hamamyolu caddesi Yediler girişinde “Bir destandır Çanakkale ve atalarının izinde Eskişehirin şehit evlatları” adı foto belge sergisi düzenlendi.

Dernek arşivinde bulunan Çanakkale Zferi fotoğrafları ile özellikle terörle mücadele ve hava şehitleriyle, Eskişehirli şehit polislerden oluşan 90 civarı kısa özgeçmiş ve şehadet yerleriyle kabirlerinin nerede olduğu bilgilerinin olduğu görseller sergilendi.

Her yaştan vatandaşların hava soğuk olmasına rağmen büyük ilgi gösterdiği sergiyle ilgili Dernek Başkanı Gürol Yer, “Bizler doğduğu toprağa sevdalı, insanına duyarlılığımız neticesi bir araya gelmiş duygu birliği olan insanlarız. İçinde bulunduğumuz haftada büyük bir zafer olan Çanakkale destanının 107. yılında daha bir gurur ve hüznümüz artmış durumda. Bu duyguyla şehrimizin topraklarından doğup büyüyen vatan hizmetine giden devamında mukadderatı yaşayıp vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizi en azından unutmadığımızı, unutmayacağımızı göstermek ve yad etmek için bu etkinliği tertipledik. Daima söylüyoruz Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış neferdir diyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet olsun, büyük Türk milletinin bağımsızlık ateşinin yolbaşcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, tüm gazilerimize minnet olsun diyerek yad ediyoruz.” dedi.