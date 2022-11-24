Eski avukat eş ve kavgayı ayırmak isteyen şahsın silahla yaralanması olayı

Eskişehir'de avukat olan eski eşi Merve Gül D. (34) ve yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Furkan S.'yi (27) tabancayla bacağından yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Mete A.'nın (37), Asliye Ceza Mahkemesinin davaya ilişkin görevsizlik kararı sonrası Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Mete A. hakkında 4 farklı suçtan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran günü Mete A., bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı avukat Merve Gül D. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada sokaktan geçen Furkan S., ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Mete A. aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan S.'yi, ardından da Merve Gül D.'yi bacağından vurdu. Avukat Merve Gül Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mete A. ise ‘kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Kurşunların etkisiyle Merve Gül D.'nin sol bacağında 2, sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi.

Asliye ceza mahkemesinden görevsizlik kararı çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca eski eşi avukat Merve Gül D.'yi ve Furkan S.'yi silahla yaralayan Mete A. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada hâkim, davaya katılan 60 avukatın usulsüz yargılama yapıldığına dair tepkilerinin üzerine mahkeme heyetinin can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle salondan ayrılıp duruşmayı 1 hafta ertelemişti. İkinci duruşmada ise mahkeme, davayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.

Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede tutuklu sanık Mete A. için 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede sanık Mete A. için kasten yaralama suçunun boşanılan eşe yönelik işlenmesi ve vücutta kemik kırılmasına neden olması gereköesiyle verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılmasını istedi. Tutuklu sanık Mete A., aralık ayında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.