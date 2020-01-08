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Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti

Eskişehir’in Mihalgazi eski Belediye Başkanı Osman Sarı hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Mihalgazi eski Belediye Başkanı Osman Sarı hayatını kaybetti.


Mihalgazi ilçesinde 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlık görevini sürdüren Osman Sarı, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesinin defni, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye gelemeyen akrabalarından dolayı bir gün ertelendi. Sarı, ardından öğlen namazına müteakip Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Mihalgazi İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

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