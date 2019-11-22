Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen, Eskişehir'in unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarını, geleneklerini gün yüzüne çıkaran "Eski Bir Şehir Hikayesi" isimli halk dansları gösterisi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen gösteriye, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili duygularını dile getiren Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Öztürk, "Uzun zamandır arkadaşlarımız bu gösteriye hazırlanıyorlar. Eskişehir'in kıymetli tarihini gözler önüne sermek istedik ve yöresel duygularımızı kaybetmemek adına da böyle bir gösteri hazırladık. 'Eski Bir Şehir Hikayesi' içerisinde aşk barındıran, Eskişehir'in yöresel oyunlarını barındıran bir halk oyunları gösterisi. İzleyen herkesin beğendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.