Eski çalışanının çaldığı elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi

Eskişehir'de eski iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi'ne bağlı Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde hırsızlı olayı meydana geldi. İşyerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrikli motosiklet ile 1 adet kaynak makinesini çalan şahsın yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını, işyerinin eski çalışanının gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahsın yakalanması ve çalıntı ürünlerin ele geçirilmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda çalıntı elektrikli motosiklet terk edilmiş vaziyette ele geçirilirken, şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.