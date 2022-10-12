Eski eşi tarafından vurulan avukatın davasının görülmesine devam edildi

Eskişehir'de tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile yoldan geçerken tartışmaya müdahale etmek isteyen Furkan S.'yi tabancayla yaralayan Mete A.'nın yargılandığı davanın duruşması, katılma talebi bulunan 60 kadar avukatın usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla itirazının ardından "mahkeme heyetinin can güvenliğinin tehlikede olduğu" gerekçesiyle ertelendi. Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın kararıyla mahkeme heyeti değiştirilerek davanın görülmesine devam edildi.

Eskişehir'de tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile tesadüfen oradan geçen ve araya girmek isteyen Furkan S.'yi bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mete A.'nın yargılanmasına devam edildi. Geçen hafta Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Avukat Veli Küçük, Eskişehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Elagöz ve diğer avukatlar, mahkeme hakiminin davaya katılma talepleri alınmadan taleplerin reddine karar verdiği gerekçesiyle yargılamaya itiraz etmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, başka kimsenin alınmadığı farklı bir salonda ara karar vermişti.

Mahkeme heyetinin can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle duruşma ertelenmişti

Heyetin ara kararında, "Mahkeme heyetinin can güvenliğinin ve alacağı kararların duruşma disiplininin açık bir duruşmaya devam edilmesinin tehdit altında olduğu anlaşılmakla, duruşmaya bugün itibarıyla devam edilemeyeceği anlaşıldığından duruşmanın 12 Ekim 2022 saat 09.30'a bırakılmasına kapalı celsede karar verildi" ifadeleri yer almıştı.

Eski heyet görevden alındı, yeni heyet atandı

Eskişehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Elagöz'ün görüşmelerinin ardından Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca davada görevli olan mahkeme heyetinin görevden alınmasına ve davaya yeni bir heyetin atanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmanın açık olarak görülmesine karar verdi. Duruşma izleyici yoğunluğu nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşmaya mağdur Merve Gül Durmaz ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mete A. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme heyeti, Eskişehir Barosu ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya katılma taleplerini reddetti.

Savcı görevsizlik talep etti

Mütalaayı açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mete A.'nın üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali bulunması ve suçun 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' olabileceği gerekçesiyle sanık hakkındaki yargılama dosyasına yönelik görevsizlik kararı verilmesini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

"Furkan'ın eski eşimin erkek arkadaşı olduğunu düşündüm"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Mete A., "Kızımı okula götürmek için evlerine gittim. Merve bana hakaret etti. Ben de aracımla evimin olduğu yere giderek aracımı AVM yanındaki otoparka bıraktım. Bu sırada yaşananları değerlendirdim. Eski eşimin arabası benim park ettiğim yerin yakınındaydı, ben de yanına giderek kızımı evde neden yalnız bıraktığını sordum. Bana bağırmaya başladı. ‘Sen erkek misin, adam mısın? Ben istediğim yere giderim' dedi. Biri geldi sonra ‘Sen kimsin' dedi. Onun Merve Gül'ün erkek arkadaşı olduğunu düşündüm. Arabamdan silahımı aldım, üç el ateş ettim. Aramızda yaklaşık 15 metre mesafe vardı" dedi.

"Şu anda onu burada görmek bile korku veriyor"

Mütalaaya karşı beyanda bulunan mağdur Durmaz, "Şu anda onu burada görmek bile bana korku veriyor. Ben artık dayanamıyorum. Kızım sabaha kadar babasının cezaevinden çıkmaması için dua etti. Dışarı çıkmasından, bana zarar vermesinden endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, davanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyetinin kararında, "Sanığın Merve Gül Durmaz'a ‘Seni geberteceğim' şeklinde söz sarf etmesi, taraflar arasında önceye dayanan husumet, sanığın kullandığı alet ve hedef aldığı bölge, mağdurun yaralanma durumu ve atış sayısı birlikte değerlendirildiğinde sanığın Merve Gül Durmaz'a yönelik eylemi insan öldürmeye teşebbüs olarak kabul edilmekle mahkememizin görevsizliğine, yargılanmasının yapılmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

"En önemlisi usul kuralları tamamen işletildi"

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, "Meslektaşımızın silahlı saldırıyla yaralanmasına ilişkin geçen hafta 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bir takım olumsuzluklar yaşandı. Yaşanan süreç içerisinde gerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımız gerek Adalet Komisyonu Başkanlığımız duruşma sonrası yaşanan durumla ilgili olarak girişimlerimiz neticesinde bugün tekrar meslektaşımızın duruşması yapıldı. Mahkemede heyet değişikliği oldu, hakimimiz ve savcımız değişti. Kapalı duruşma kararı kaldırıldı. Tek vekille temsil kararı da kaldırıldı. Ardından açık duruşma yapılmasına karar verilerek, en önemlisi usul kuralları tamamen işletildi. Bizim de tek isteğimiz buydu. Ben öncelikle Adalet Komisyonu Başkanımıza ve Cumhuriyet Başsavcımıza girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahkemeye heyetimize de teşekkür ediyorum. Görevsizlik kararıyla dava dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Bizim de beklediğimiz bir karardı" diye konuştu.

"Ben bu korku ile aylardır yaşıyorum"

Duruşmanın ardından adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan Avukat Merve Gül Durmaz, "Ben 2 buçuk yıl önce boşandım. Bana boşandığımdan beri nefes aldırmadı. Defalarca uzaklaştırma kararları aldırmıştım. Çocuğumu 2 buçuk yıldır babasından korumaya çalıştım. Çocuğum bu sabah babası çıkmasın diye dua etti. Ben bu korku ile aylardır yaşıyordum. Benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım adalet yerini bulacaktır" dedi.