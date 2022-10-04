Eski eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla yaralayan sanığın 12 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir'de tartıştığı eski eşi Avukat Merve Gül D. ve yoldan geçerken tartışmaya müdahale etmek isteyen Furkan S.'yi tabancayla ateş ederek yaralayan Mete A. hakkında 4 farklı suçtan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran günü Mete A., bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı avukat Merve Gül D. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada sokaktan geçen Furkan S., ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Mete A. aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan S.'yi, ardından da Merve Gül D.'yi bacağından vurdu. Avukat Merve Gül Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mete A. ise ‘kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Kurşunların etkisiyle Merve Gül D.'nin sol bacağında 2, sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi.

12 yıla kadar hapsi talep edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi avukat Merve Gül D. ve Furkan S.'yi silahla yaralayan Mete A. hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mete A. hakkında 'kasten yaralama', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hakaret' ile 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, iddianamede Mete A. için kasten yaralamanın eski eşine yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasına neden olduğu için verilecek hapis cezasının 2 kez yarı oranında, bir kez de 1 kat arttırılması istendi.