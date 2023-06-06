Eski futbol sahası koyunların otlama yeri oldu

Eskişehir Muttalip Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan bir futbol sahası koyunların otlama alanı oldu.

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bulunan Muttalip Mahallesi'ndeki futbol sahası uzun zamandır kullanılmayınca atıl duruma düştü. Uzun yıllar boyunca çeşitli müsabakalara sahne olan futbol sahası, yeni spor alanlarının yapılması ve çevre sakinlerinin ilgisiz olması sebebiyle başıboş bırakınca koyunların otlama alanı oldu. Uzayan otların ve paslanmış kale direklerinin görüntüsü bakımsızlığı gözler önüne sererken, saha içerisinde otlatılan küçükbaş hayvanlar görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.