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Eski tuğla fabrikasına 'Tombala' baskını: 1 gözaltı

Eskişehir’de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunda aktif olmayan bir tuğla fabrikasında 'Tombala' adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler gerçekleştirilen operasyonda, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan İ.K.'yı yakalayarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramalarda ise kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi.


Öte yandan kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişiye ise 259'ar TL ceza kesildi.

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