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Eski vali Çalışıcı doğa yürüyüşüne katıldı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) ve Bisiklet Atölyesi (ESBİKE), eski Eskişehir valisi Kadir Çalışıcı ile birlikte yürüyüş yaparken, etkinlik sonunda grup üyeleri konuklarına Babalar Günü vesilesiyle hediye verdi.


Eski Eskişehir valisi Kadir Çalışıcı, Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu ve Bisiklet Atölyesi isimli bisiklet grubu tarafından düzenlenen Babalar Günü özel doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Etkinlikle Çalışıcı ve grup üyeleri toplamda 8 kilometre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrası grup üyeleri ve Kadir Çalışıcı ateş başında sohbet edip kahve içtiler. Etkinliğinin sonunda Babalar Günü vesilesiyle Çalışıcı'ya hediye taktim edildi. Aldığı hediyeden dolayı oldukça mutlu olan eski vali, “Aldığım en anlamlı hediyelerden bir tanesi, çok teşekkür ederim” dedi.

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