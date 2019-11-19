Eskileri yeniye dönüştürüyorlar

Eskişehir Kent Konseyi'nin üç yıl önce başlattığı “Eskiyi Yeniye Dönüştür” kurslarını katılan kadınlar, ellerindeki eski malzemeleri yeniden kullanacakları şekilde dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor.

Eğitmen Reyhan Ayşe Dondemir tarafından verilen ücretsiz kurslarda evlerde atıl durumda olan, artık kullanılmayan eşyalar farklı tasarımlarla yeniden hayat buluyor. Eskiyen kotların çantaya, perdelerin cekete, kullanılmayan kravatların şık bir takıya dönüştüğü kurslarda, daha pek çok kullanılmayan eşya farklı tasarım fikirleriyle yeniden kullanıma sunuluyor. Kurslar hakkında bilgi veren Eğitmen Dondemir, yaptıklarının tam anlamıyla bir geri dönüşüm hikâyesi olduğunu belirterek “Modası geçti diye, ufacık bir yeri söküldüğü için ya da artık sıkıldığımız giysilerimizi çöpe atmak hep çevreye hem de bütçemize zararlı. Onlar çöp değil servet. Biz de burada artık kullanmadığımız eşyalarımızı “Eskiyi Yeniye Dönüştür” kurslarımızda nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz” dedi.

Kursların yoğun ilgi ile sürdüğünü ve bu yoğun talepten oldukça memnun olduklarını belirten Dondemir, böylelikle vatandaşlarda geri dönüşüm bilinci oluşturduklarını ifade etti.

Kurslara gelen kadınlar ise Eskişehir Kent Konseyi'ne kendilerine böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ettiklerini söyleyerek, kursta öğrendiklerinin doğaya katkısının yanı sıra bütçelerine de oldukça fayda sağladığını belirttiler.

Her yıl olduğu gibi kurs sonunda hünerli ellerin dönüştürdükleri eşyalar, büyük bir sergi ile vatandaşla buluşturulacak.