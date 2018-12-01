Eskişehir 112 çalışanlarından farkındalık yürüyüşü

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasının bu yılki konusu, ‘Bir Nefes Kadar Acil mi?' başlığı ile 112 Acil Sağlık hattının gereksiz kullanımı oldu. İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan 112 çalışanları ile aileleri, açılış ve farkındalık yürüyüşü yaptı. İki Eylül Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş Valilik Meydanına kadar devam etti. Burada 112 Acil Sağlık çalışanları, önce saygı duruşunda bulundu akabinde İstiklal Marşını okudu.

“İlk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşım oranımız yüzde 95'tir”

Daha sonra basın açıklaması yapan Eskişehir 112 Acil Servis Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, "11 gün boyunca çeşitli etkinliklerle haftamızı kutlamaya ve şehrimizde Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumu konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 4 Aralık Salı günü ‘Bir Nefes Kadar Acil mi?' bilinçlendirme ve eğitim kampanyamızla şehrimize 112 hattının gereksiz kullanımının ve ambulansın gereksiz kullanımının önüne geçmek için bir bilinçlendirme eğitim kampanyasıyla hizmet etmeye çalışacağız. Eskişehir 112, 29 istasyonu, 48 ambulansı, 1 Komuta Kontrol Merkeziyle halkımızın hizmetindedir. İlk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşım oranımız yüzde 95'tir. Tüm bu başarıları gerçekleştiren arkadaşlar, fedakar Eskişehir 112 ekibidir. Eskişehir 112 ailesinin ve tüm acil çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum” dedi.