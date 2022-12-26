Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu mezunları 50 yıl sonra buluştu

Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu mezunları 50 yıl sonra ‘yılbaşı eğlencesinde' buluşup hasret giderdiler

Eskişehir'de bir araya gelen mezunlar, bir restaurantta yemekli eğlence düzenlendiler. Organizasyon koordinatörü Aydın Bandırma etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘'Yeni yılı karşılamak ve 50 yıl sonra 2'nci kez bir araya gelmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Katılan ve katılamayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız, yarım asır sonra birbirleri ile hasret giderdiler. Geçmişi yad ettiler ve birbirleri ile kaynaştılar. Doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar'' dedi.

Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu mezunları; bir sonraki buluşma organizasyonunda görüşmek üzere sözleştiler ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.