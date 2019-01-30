Eskişehir, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda

Eskişehir'in tarihi ve kültürel güzellikleri 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer alacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiren sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası EMITT 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktasından biri haline gelen EMİTT Turizm Fuarı, her yıl 80'den fazla ülkede ziyaretçi ve katılımcıları bir araya getiren bir iş platformunu oluşturuyor. Fuarda; Eskişehir Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, ilçe belediyeler ile turizm ve seyahat acentaları tanıtım stantları açacak.

Her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla turizm sektörünün büyümesine katkı sağlayan EMITT 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri daha yakından tanıtılacak.