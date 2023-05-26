Eskişehir 230 personel ve eğitim verilen 2 bin gönüllü ile yangınlarla mücadeleye hazır

Eskişehir'de 2023 yılı “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında toplandı. Kocakır Orman Yangın Gözetleme Kulesinde yapılan toplantıya, 22 kurum amiri katılarak işbirliği kararına imza attı. Toplantının sonunda bazı kurum temsilcileri komisyon kararları üzerine görüşlerini aktardı. Daha sonra ilk müdahale ekiplerinin hazırladığı tatbikatı izlendi. Kuleden temsili bir yangın ihbarı alan ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek yakılan ateşleri söndürdü.

"Geçen yıl Eskişehir'de 12 adet orman yangını meydana geldi, 18 hektarlık alanın zarar gördü"

Toplantıda, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bir sunum yaparak katılımcılara, Eskişehir ilinin orman durumunu, orman yangınları ile mücadele gücünü ve yangın sonrası tekrar yapılan ağaçlandırma çalışmalarını anlattı. Çetin, 2022 yılında Eskişehir ilinde 12 adet orman yangını meydana geldiğini ve 18 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek “Özellikle ilimiz dışında sahil bölgelerimizde büyük yangınlar oldu. Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile ekiplerimizi riskli bölgelere yönlendirdik. Yine de Akdeniz kuşağında bulunan ülkeler arasında orman yangınlarında en başarılı ülke biziz. Yangınların yüzde 95 insan kaynaklı. Birinci önceliğimiz yangınların çıkmasını önlemek. İlimizde 14 gözetleme kulesi bulunmakta olup, yeteri kadar araç gereç ve 230 personelimiz ile yangınlarla mücadeleye hazırız. Ülke genelinde gözetleme yapan İHA'lardan da istifade ediyoruz. Geçen sene ilk kez 2 binden fazla yangın gönüllüsüne de eğitim verdik. Orman Genel Müdürlüğümüzce kiralanan bir de söndürme helikopteri gelerek orman fidanlığımızda konuşlanacak. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ederek, yangınsız bir sezon diliyorum” dedi.

“Bize düşen bütün gücümüzle orman teşkilatının yanında olmak”

Vali Yardımcısı Okan Leblebicier de, orman yangını çıktığında bütün kurumların orman teşkilatının yanında olması için talimat verdi. Leblebicier, ormanları korumanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda özellikle Akdeniz bölgesinde çıkan büyük yangınlarla mücadele edildi. İnşallah tekrarını yaşamayız. Bize düşen görev orman teşkilatının taleplerine göre bütün gücümüzle onların yanında olmak” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Şube Müdürü Fikret Araç ve İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.