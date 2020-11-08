Eskişehir 3 puanı uzatmalarda kaybetti

Evinde Keçiörengücü'nü konuk eden Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, 2-2 biten maçın ardından, “Üstüne koyarak devam ediyoruz” dedi.

Son dakikalarda yediği gol ile 1 puana razı olan Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan, “Grubun iyi takımlarından birine karşı oynadık. Rakibimizi, hakemleri, çocukları tebrik ediyoruz. Yüreğimiz ile oynadık. Öz güvenimiz var. Takımımızın artıları bunlar. İki tane uzun boylu adamımızın sakatlanması oyun içi dengeyi bozsa da çocuklar çok özveriliydi. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Galip gelmek istedik ama olmadı. Yenilmemeyi öğreniyoruz, kupa maçından sonra inşallah kazanmayı da başaracağız” diye konuştu.